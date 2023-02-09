Фото: с Байконура стартовал «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22»

Автор: Сергей Агутин
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Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить грузовой корабль «Прогресс МС-22» к Международной космической станции (МКС). Пуск приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Фото: с Байконура стартовал «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22» мкс, Байконур
Фото: с Байконура стартовал «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22» мкс, Байконур
Фото: с Байконура стартовал «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22» мкс, Байконур
Фото: с Байконура стартовал «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22» мкс, Байконур

Фото: t.me/roscosmos_gk

Трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Ракета выведет грузовик на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС, который продлится 50 часов 31 минуту. Корабль сделает 34 витка вокруг Земли.

Стыковка произойдет 11 февраля в 11.47 по Мск. «Прогресс МС-22» доставит на МКС более 2,5 тонн грузов.

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Фото: с Байконура стартовал «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22» мкс, Байконур
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09.02.2023 75
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