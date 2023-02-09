Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить грузовой корабль «Прогресс МС-22» к Международной космической станции (МКС). Пуск приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Фото: t.me/roscosmos_gk

Трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Ракета выведет грузовик на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС, который продлится 50 часов 31 минуту. Корабль сделает 34 витка вокруг Земли.

Стыковка произойдет 11 февраля в 11.47 по Мск. «Прогресс МС-22» доставит на МКС более 2,5 тонн грузов.