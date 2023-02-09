Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 9 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три пикапа, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 116-й бригады территориальной обороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 110-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийская система М109 «Paladin» производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск, Авдеевка и Малиновка Донецкой Народной Республики уничтожены четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85-ти военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица «МСТА-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: гаубица «МСТА-Б» и три крупнокалиберных миномета ВСУ. Также в районах населенных пунктов Николаевка и Чернобаевка Херсонской области поражены четыре склада боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Херсон сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, в районах населенных пунктов Таволжанка, Лозовая Харьковской области, Кириловка Донецкой Народной Республики, Кременная, Краснореченское, Коломыйчиха, Червонопоповка, Наугольная Луганской Народной Республики, Водяное Запорожской области и Князе-Григоровка Херсонской области.