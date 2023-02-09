За кражу картин под Всеволожском преступник осужден на четыре года условно

Было похищено около четырехсот работ художника Николая Овчинникова.

По делу о похищении полотен известного соцреалиста во Всеволожском районе Ленинградской области осудили 42-летнего мужчину — сообщает 47news.

Гражданину Белову, которому предъявлено обвинение в краже из садоводства под Всеволожском 357 картин народного художника РСФСР Николая Овчинникова, суд вынес приговор в виде четырёх лет лишения свободы условно. Подсудимому установили испытательный срок.

Приговоренного задержали в мае 2021 года. Тогда он искренне недоумевал, почему именно им заинтересовалась полиция и о каких полотнах из садоводства «Протон» идёт речь.

В итоге картины нашли на квартире одного из знакомых Белова на Тихорецком проспекте в Петербурге. Общая стоимость похищенного оценена в 7,3 млн рублей.

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