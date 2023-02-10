Уходить в отпуск или по какой-либо причине пропускать работу в феврале невыгодно: стоимость одного рабочего дня в этом коротком месяце выше, чем в любом другом, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Зарплата работников, которые получают оклад, не снижается из-за короткого месяца, сказал он.

«Небольшое количество рабочих дней в феврале означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет выше в сравнении с остальными месяцами, где рабочих дней больше. Поэтому в феврале невыгодно уходить в отпуск или по какой-либо другой причине пропускать работу», — пояснил он.

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У работающих на сдельной системе оплаты труда или по часовой тарифной ставке ситуация другая.

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Работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение сотрудникам, если они не привлекаются к работе в праздничные дни», — сказал эксперт.

Если работник будет трудиться в выходные или нерабочие дни, то оплата должна быть в двойном размере, добавил эксперт.