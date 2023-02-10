Неизвестный поджег сарай в садоводстве Выборгского района

Полицейские расследуют дело о поджоге сарая в садоводстве «Родничок» возле поселка Каннельярви Выборгского района. Преступление было совершено еще 1 февраля около 00:30.
Владелицей сарая является 42-летняя жительница Санкт-Петербурга. Деревянная постройка выгорела. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Преступника, совершившего поджог, разыскивают.
Вам будет интересно
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 840