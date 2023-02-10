Неизвестный поджег сарай в садоводстве Выборгского района

Полицейские расследуют дело о поджоге сарая в садоводстве «Родничок» возле поселка Каннельярви Выборгского района. Преступление было совершено еще 1 февраля около 00:30.

Владелицей сарая является 42-летняя жительница Санкт-Петербурга. Деревянная постройка выгорела. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Преступника, совершившего поджог, разыскивают.