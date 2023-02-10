В Петербурге и Ленобласти резко сократились продажи квартир в новостройках

В Петербурге и Ленобласти сократились продажи новостроек. Причем если в городе в январе 2023 года падение составило 4%, то в области оно намного значительнее – на 29%.

Значительный разрыв в цифрах эксперты объясняют техническим сбоем в работе Россреестра, а также переносом официальной регистрации «аномально большого количества сделок» на январь 2023 года, пишет «РБК-Петербург» со ссылкой на сервис DataFlat.ru.

Так, в январе в Петербурге зарегистрировали 3 470 договоров долевого участия (ДДУ), в декабре – 3 611. В Ленобласти за январь зарегистрировано 1 569 ДДУ, в декабре – 2 214. Суммарная выручка петербургских застройщиков с учетом сокращения составила 33,08 млрд рублей, а в области – 9,3 млрд рублей.

В Росреестре отметили, что работа велась без технического сбоя, сроков они не нарушали, а в области продажи действительно сократились на 29%.