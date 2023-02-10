Видео: автоколлекционер пришел на тест-драйв новенького «Москвича» в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, новый «Москвич» уже появился в Петербурге. В 2022 году планируется выпустить не менее 50 тысяч автомобилей, 10 тысяч из них – электрические.

«Я большего ожидал. Тесно. Срабатывающая на отбой подвеска на детских скоростях», – отметил автоколлекционер Александр Николаенко

Для Александра Николаенко езда на советских ретро автомобилях – удовольствие. Они с отцом приобрели 50-летний «Москвич» за 20 тысяч рублей в Нижнем Тагиле и относительно быстро восстановили, всего за 3 месяца.

«У отца первой машиной был подобный «Москвич-412» ижевский. Может, какая-то ностальгия. Машина интересная. Во время разбора я понял, насколько крепкий автомобиль. Во время попытки просверлить я сломал два китайских сверла», – рассказал Александр Николаенко

Как сообщает lentv24.ru, в феврале «Москвичи» начали отправлять дилерам в 22 региона. Стоимость – от двух млн рублей. Официальные продажи стартуют 1 марта.