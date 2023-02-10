Ленинградский суд отменил оправдательный приговор, который вынесли присяжные

Ленинградский областной суд отменил оправдательный приговор, который был вынесен с участием коллегии присяжных заседателей. Они вынесли вердикт, что подсудимый невиновен в покушении на незаконный сбыт наркотика в особо крупном размере.

По версии следствия, подсудимый в 2019 году планировал реализовать 50 кг наркотика, купленного за более чем 7 миллионов рублей. При передаче 500 брикетов с веществом в лесу Всеволожского района его задержали сотрудники ФСБ.

Государственным обвинителем, внесено апелляционное представление об отмене незаконного вердикта в связи с допущенными нарушениями при рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей.

Суд апелляционной инстанции согласился с требованием прокурора и в полном объеме удовлетворил апелляционное представление. Уголовное дело снова рассмотрят в суде.