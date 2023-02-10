Ленобласть вошла в группу лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

Минэкономразвития представило промежуточную статистику по результатам 2022 года.

Ленинградская область вошла в число регионов-лидеров, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке федеральной субсидии. Об этом сообщается на сайте Правительства Ленинградской области.

Итоговый рейтинг за 2022 год будет подготовлен в конце года, после получения данных о росте производительности труда на предприятиях из расчетов ФНС.

Ленинградская область, которая с 2020 года является участником нацпроекта «Производительность труда», уже реализовала 66 проектов бережливого производства.

Национальный проект «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.

Фото: сайт Правительства Ленинградской области

Ранее стало известно, что в Ленобласти открыт новый путь в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».