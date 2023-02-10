В Неве и Финском заливе поднялся уровень воды

Достигнута отметка в 168 сантиметров.

В пятницу в Северной столице зафиксировано очередное наводнение — сообщает 78.ru. Как рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации КЗС Игорь Полищук, наводнения в Петербурге фиксируются с отметки в 161 см.

Очень большой уровень подъёма не прогнозировался. Тем не менее, дамбу было решено на всякий случай закрыть. Потому что подтапливаются и Карповка, и Смоленка, выходят из берегов. Сегодня максимальный уровень воды на комплексе был 168 см, максимальный ветер — 25 метров в секунду. Такое положение сохраняется до сих пор.

Ожидается ещё один, небольшой, подъем. Ориентировочно пик второго подъёма ожидается в районе 18-19 часов.

Ранее стало известно, что в Петербурге и Ленобласти продлено штормовое предупреждение.