Глава Центробанка РФ назвала лучшую валюту, чтобы хранить сбережения

Об этом Эльвира Набиуллина поделилась в ходе пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров Банка России.

Так, в ходе встречи с журналистами Набиуллина заявила, что россияне могут доверять национальной валюте. Банк России делает все, чтобы рубль был надежной валютой.

«Мы делаем все, для того чтобы было выгодно хранить валюту в рублях, чтобы рублевые сбережения не обесценивались», — заявила она в ходе пресс-конференции на Youtube-канале ЦБ РФ.

Ранее стало известно, что еще один популярный бренд одежды решил уйти из России.