Женщина назвала сына в честь врача, который спас жизнь малышу

Михаил Дмитриевич вместе с врачами операционной удачно провел хирургическое вмешательство.

В Мариинскую больницу доставили беременную пациентку с подозрением на острый аппендицит. Горожанка находилась на 25-й неделе беременности, когда диагностика, анестезия и метод оперирования требуют от врачей особого профессионализма.

Однако со столь непростой задачей смогли справиться врачи петербургской больницы. Об этом сообщает Мойка78.

В такой сложной ситуации, операция могла сказаться на здоровье ребенка. Но врач справился со своей задачей и в итоге успешно провел хирургическое вмешательство.

В благодарность женщина назвала новорожденного Михаилом, в честь специалиста, спасшего ему жизнь.

Ранее стало известно, что врачи ЛОКБ удалили у пациентки опухоль весом 25 килограммов.