После завершения наводнения дамбу снова открыли

Погодные условия в Петербурге вызвали серьезные опасения в Дирекции КЗС.

Как сообщается на портале 78.ru, уровень воды, при случившемся в устье реки Невы в минувшую пятницу наводнении, не превысил критических значений.

10 февраля из-за сильного порывистого ветра уровень воды в водоемах Петербурга поднялся до отметки, сигнализирующей об опасности наводнения. Было принято решение закрыть дамбу.

Вечером в 22:16 затворы водопропускных и судопропускных сооружений переведены в штатное положение «открыто».

Как сообщили в Дирекции КЗС, замечаний по работе технологического оборудования нет. Судоходный канал свободен для движения судов. Уровень воды в устье реки Невы не превысил критических значений.

Фото: vk.com/damba_spb

Ранее стало известно, что в Мурино ветер снес остановку.