В Ленобласти ожидается сильное ухудшение погоды 11 февраля

На территории региона прогнозируются обильные снегопады.
В Ленинградской области вероятно серьезное ухудшение погоды в субботу, 11 февраля. Местами в регионе ожидается снегопад.
«11 февраля повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области», — говорится в сообщении регионального МЧС.
Особенно сильные осадки ожидаются в течение дня в юго-западных районах области.
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