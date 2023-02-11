В Ленобласти ожидается сильное ухудшение погоды 11 февраля

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

На территории региона прогнозируются обильные снегопады.

В Ленинградской области вероятно серьезное ухудшение погоды в субботу, 11 февраля. Местами в регионе ожидается снегопад.

«11 февраля повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области», — говорится в сообщении регионального МЧС.

Особенно сильные осадки ожидаются в течение дня в юго-западных районах области.

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11.02.2023 18
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