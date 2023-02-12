В соцсетях продолжают распространять фейки о смертельно опасной воде в Выборгском районе

В соцсетях, несмотря на опровержение Роспотребнадзора, продолжают распространять фейковую информацию об отравлении ядовитым веществом питьевой воды в Выборгском районе Ленобласти.

Ранее специалисты проверили уровень стирола в карьере «Островский». Экспертиза показал, что скважины соответствуют всем нормам. Концентрация вещества оказалась ниже предельно допустимого значения в несколько десятков раз.

Однако очередной фейк от 11 февраля снова предупреждает жителей о наличии опасного вещества.

«Родник Ахиярви Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское поселение отравлен стиролом! Вода смертельно опасна!», — говорится в группе «Новости Репино» в ВК.

Напомним, что управление Роспотребнадзора по Ленобласти тщательно контролирует качество питьевой воды на территории всего региона. Вода в карьере «Островский», пишет ЛенТВ24.