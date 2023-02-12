Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 12 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица «Акация».

На Донецком направлении уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт», две противотанковые пушки «Рапира», а также склад боеприпасов.

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На Южно-Донецком направлении потери противника за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица «Мста-Б», уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация» и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного «Завода им. Малышева».

Уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов, сбиты 12 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган».