Стало известно, как приватизация скажется на бюджете Северной столицы

Петербург в 2022 году заработал 600 млн рублей на реализации госимущества.

В Петербурге были подведены итоги выполнения в 2022 году Программы приватизации государственного имущества Северной столицы. По итогам прошлого года, продажа городских активов принесла в бюджет Петербурга свыше 600 млн рублей — сообщает Мойка78.

За 2022 год городские власти реализовали на аукционе нежилые здания с земельными участками на Курской улице, дом 11/72, литера А, и в Большом Казачьем переулке, дом 10, литера А. Они были включены в программы приватизации госимущества на 2021 и 2022 годы. Их реализация пополнила городской бюджет на 606 млн рублей.

Также ремонтно-эксплуатационное предприятие «Строитель», по программе 2022 года, было продано с молотка. На его базе создали акционерное общество. Сейчас данное предприятие находится в процессе реорганизации.

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