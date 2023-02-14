Школьники из Всеволожска выиграли всероссийский конкурс исследовательских работ

В Москве 3-5 февраля проходил Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д. И. Менделеева. Его победителями и призерами стали школьники из Всеволожска, занимающиеся в Кванториуме.

Фото: Команда 47/ВКонтакте

Молодые люди создали проект «Сонный водитель», устройство, которое посылает сигнал автомобилисту, если он засыпает за рулем. И разработали мобильное приложение Historikum для изучения истории.

Жюри также отметило их исследование «Мультипликацию лактозный оперон» и выведение нового сорта кормовых люпинов. В них содержится максимум белка и минимум токсичных веществ.

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ проходил в РХТУ имени Д. И. Менделеева. В нем участвовали 860 талантливых школьников из 57 регионов России, а также из Беларуси и Таджикистана.