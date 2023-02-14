Жительница Низино задержана за развращение племянника

Задержана 33-летняя жительница Низино Ломоносовского района, подозреваемая в развращении своего племянника и насильственных действиях сексуального характера 1-31 октября 2010 года, а также с 1 октября по 30 ноября 2018 года.

По версии следствия, женщина демонстрировала ребенку видеоролики порнографического содержания. В тот момент пострадавшему было 5 и 13 лет соответственно, а его тете 21 год и 29 лет.

По факту развратных действий и насильственных действий сексуального характера заведены три уголовных дела.