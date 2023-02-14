Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе.

Так, в период с 6 по 12 февраля поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались только 11 раз.

kx1AVzI4I4Y
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Вам будет интересно
Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю спасатели, поиск людей, Ленобласть, ДТП, авария
Жители Петербурга подарили волонтерам "Лизы Алерт" топливные карты
В частности, поддержку поисковикам оказали родители учеников трех петербургских школ. Неравнодушные петербуржцы подарили поисковому отряду "Лиза Алерт" 36 топливных карт, фонарь...
13.02.2023 75
Автор