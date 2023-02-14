Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе.

Так, в период с 6 по 12 февраля поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались только 11 раз.