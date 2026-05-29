Ленобласть передала Минобороны РФ новый транспорт для мобильных огневых групп

На боевое дежурство заступили еще шесть автомобилей.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Ленинградская область передала Минобороны РФ партию автомобилей для защиты неба от воздушных угроз. В одну из воинских частей региона поступило шесть единиц техники: четыре автомобиля ГАЗ «Соболь» и два УАЗа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На закупку машин из регионального бюджета было выделено свыше 10 миллионов рублей. Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, развитие мобильных огневых групп (МОГ) остается приоритетной задачей. 

«Развитие системы МОГ у нас на особом контроле. Формируются новые группы, увеличивается их количество, расширяется оснащение, повышается мобильность подразделений. Эта техника поможет бойцам оперативно перемещаться, быстрее реагировать на воздушные угрозы, обеспечивать безопасность воздушного пространства и жителей региона», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее МОГ уже получили внедорожники, современные средства связи, оптические приборы, тепловизоры, а также детекторы БПЛА и FPV-перехватчики. Передача техники осуществлялась при поддержке Комитета правопорядка и безопасности совместно с Аварийно-спасательной службой и ГКУ «Леноблпожспас».

В настоящее время продолжаются закупки оборудования, которые позволят укомплектовать еще более десяти новых мобильных групп в ближайшее время.

Мобильные огневые группы минобороны РФ
Отлов бродячих животных пройдет во Всеволожском районе

Местных жителей просят не отпускать питомцев на самовыгул.

В городе Всеволожске 1 июня специалисты проведут Отлов бродячих животных. При необходимости мероприятия пройдут и в близлежащих населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Отловленные животные подлежат стерилизации (кастрации), чипированию, вакцинации и возврату в прежнюю среду обитания. Дополнительную информацию по отлову можно получить в администрации Всеволожского муниципального района по телефону 8(813)7024-725 (доб.462) с 09:00 до 17:00 по рабочим дням», — уточнили в администрации.

Фото на миниатюре: freepik/ wirestock

отлов животных Всеволожский район

