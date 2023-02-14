Петербургским родителям станет проще оградить детей от нежелательного контента

Как сообщает пресс-служба МТС, компания запускает экосистемное решение для родителей с детьми, которое, как предполагается, будет включать в себя сервисы для определения местоположения ребёнка, развивающие онлайн-курсы, музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатр с детским режимом и другие сервисы. Весь контент, по задумке, уже будет отфильтрован и сгруппирован, специально для детей. Также что интересно, с этим инструментом родители даже смогут отслеживать заряд батареи на устройстве своего ребенка.

«Это еще один шаг в развитии экосистемы компании, в этот раз для широкой аудитории семей с детьми. В новом комплексном продукте мы собрали сервисы для всей семьи, которые помогут родителям контролировать безопасность детей, быть уверенными в качестве получаемого ими контента, а детям – с пользой проводить время в интернете», – отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

Ранее нишевые решения по части «родительского контроля», с частично совпадающим функционалом, уже были запущены другими операторами.