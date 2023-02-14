На «Сортавале» легковушка влетела в стоящий грузовик – фото

ДТП произошло днем 14 февраля на втором километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.
По предварительным данным, легковой автомобиль въехал в стоящий на полосе безопасности большегруз. В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок.
Движение на участке затруднено.
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