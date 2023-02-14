На «Сортавале» легковушка влетела в стоящий грузовик – фото

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

ДТП произошло днем 14 февраля на втором километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, легковой автомобиль въехал в стоящий на полосе безопасности большегруз. В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок.

20230214_6hyfkif0z1dw71pzj75h
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб» в соцсети «ВКонтакте»

Движение на участке затруднено.

Вам будет интересно
На «Сортавале» легковушка влетела в стоящий грузовик – фото сортавала, Ленобласть, ДТП, Всеволожский район
В Киришах подвели итоги акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития»
Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа...
17.08.2021 1002
Автор