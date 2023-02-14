Стало известно, какие самые необычные имена дали детям жители Ленобласти

В Ленобласти за прошедшую неделю зарегистрировали более 200 малышей.

Согласно статистике, самыми необычными именами за неделю признаны Леон римского происхождения, Микаэль и Саломея древнееврейского происхождения и Лиана — латинского. Самыми популярными именами стали: Дмитрий и София — сообщает 47news.

За минувшую неделю в регионе официально зарегистрировали 236 новорожденных: ровно по 118 девочек и мальчиков. Кроме того, среди малышей была одна пара двойняшек.

Ранее стало известно, что только 26% россиян считают День влюбленных праздником.