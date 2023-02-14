Названа причина внезапной утечки денег с баланса телефона

Эксперты рассказали, к каким уловкам прибегают операторы.

Как отметил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Прайм», пользователям следует внимательно следить за услугами, на которые они подписаны. Так, многие клиенты зачастую не подозревают об опциях «Замени гудок» и «АнтиАОН», но продолжают переплачивать за них каждый месяц.

Также Кусков посоветовал следить за изменениями в тарифном плане и проявлять бдительность при звонках в колл-центры , чтобы не переплачивать за минуты ожидания.

Ранее стало известно, что названы уловки, заставляющие людей тратить деньги в магазинах.