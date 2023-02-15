В ЦБ составили портрет идеальной жертвы для банковских мошенников

Банк России составил портрет клиента, который чаще остальных подвержен обману банковских мошенников.
Чаще всего идеальной жертвой для аферистов становятся мужчины от 25 до 44 лет со средним образованием и достатком, живущие в городе и часто пользующиеся банковскими онлайн-сервисами.
Женщины попадаются на уловки мошенников немного реже: 49,6 % случаев против 50,4 % у мужчин. В ЦБ отметили, что обокрасть мошенники могут любого человека, это не зависит ни от пола, ни от статуса.
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15.02.2023 33