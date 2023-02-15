Футболистки из Ленобласти пробились во всероссийский финал

Три женские команды 47 региона представят регион на первенстве России по мини-футболу

На всероссийский финал отправятся две команды «Славатор» из Лодейного Поля, в них занимаются девушки до 12 и 14 лет, а также команда «Русич» из Подпорожья.

«В Ленинградской области мини-футболом сегодня увлекаются не только мальчики, но и девочки. При этом, девочки уже успели продемонстрировать свой спортивный талант и ярко заявить о себе. Теперь ждем от них таких же хороших результатов на всероссийском уровне», — отметил председатель регионального комитет по физической культуре и спорту Дмитрий Иванов.

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».