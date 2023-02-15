Россиянам рассказали, как вернуть до 260 тысяч рублей при покупке квартиры

Для этого необходимо соблюсти несколько условий.

Как напомнили Госуслуги, при покупке жилья россияне могут получить налоговый вычет до 260 000 рублей для одного человека. Чтобы получить компенсацию, необходимо иметь:

— Статус налогового резидента РФ.

— Наличие доходов с НДФЛ по ставке 13%.

— Подтвержденные расходы на покупку жилья в России.

— Регистрация права собственности.

— Продавец не близкий родственник.