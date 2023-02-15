Россиянам рассказали, как вернуть до 260 тысяч рублей при покупке квартиры

Автор: Анастасия Щербакова
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Для этого необходимо соблюсти несколько условий.

Как напомнили Госуслуги, при покупке жилья россияне могут получить налоговый вычет до 260 000 рублей для одного человека. Чтобы получить компенсацию, необходимо иметь:

— Статус налогового резидента РФ.
— Наличие доходов с НДФЛ по ставке 13%.
— Подтвержденные расходы на покупку жилья в России.
— Регистрация права собственности.
— Продавец не близкий родственник.

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13.02.2023 144
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