Завершено строительство проблемного ЖК во Всеволожске

Второй корпус жилого комплекса «Северный вальс» получил заключение о соответствии проектной документации. Готовятся документы для ввода в эксплуатацию.

Дом полностью построен, подключен к инженерным сетям, имеет отделку в местах общего пользования. Работы возобновились в конце 2021 года за счет инвестиций, привлеченных правительством Ленинградской области.

Строительство ЖК «Северный вальс» началось в 2015 году. Застройщиком выступила компания «Петрострой», которая не выполнила своих обязательств перед участниками долевого строительства.

Первый корпус был сдан с задержкой в 5 лет, остальные так и не были достроены. В 2022 году ООО «Петрострой» было признано банкротом.