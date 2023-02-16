Лира Бурак объяснила важность «Рейтинга 47» для Ленобласти

В четверг, 16 февраля, на заседании правительства Ленобласти были озвучены итоги «Рейтинга 47», в котором отразили эффективность работы глав муниципалитетов в 2022 году.

Абсолютным лидером оказался Сланцевский район, в тройку лучших также вошли Гатчинский и Киришский районы.

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак в беседе с Online47 объяснила, что рейтинг «Рейтинга 47» идет по аналогии с 607 указом президента России «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», но имеет и свои особенности, и механизмы.

«Рейтинг 47» – это некая оценка эффективности деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа. Это свой собственный механизм мотивирования наших глав для более качественной работы на территории Ленинградской области», — рассказала председатель комитета.

«Рейтинг 47» разделен на 62 оценочных показателя и касается семи сфер деятельности. В частности: управление и финансы, управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным имуществом, экономика, социальная сфера, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, комфортная городская среда.

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Бурак считает, что чиновники, заинтересованные в улучшении качества жизни своих районов, обращают внимание на «Рейтинг 47″». Они делают выводы, обсуждают итоги с подчиненными, корректируют приоритеты.