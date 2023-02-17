В преддверии осенних выборов уровень поддержки ЕР растет

Как сообщает сайт ER.ru, политологи прогнозируют, что «Единая Россия» выиграет все кампании, в которых будет участвовать. Главный вопрос, кто станет вторым.

Готовность к началу избирательной кампании 2023 года обсудили эксперты и представители политических партий на круглом столе, который провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

По словам замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергея Перминова, фундаментальная задача партии – формировать фракции политического большинства в каждом представительном органе, где будут проходить выборы.

«Мы — партия общей судьбы. И мы со своей страной проходим испытания год за годом, шаг за шагом. У нас есть золотой стандарт: заканчивается кампания и на следующий день начинается подготовка к кампании следующего периода. Каждая – это кампания с чистого листа. Каждый мандат – это абсолютная ценность для нашей партии. Для нас очень важно, чтобы мы динамично развивали страну и формировали образ будущего, который будет соответствовать ожиданиям наших избирателей», – подчеркнул Сергей Перминов

Сергей Перминов напомнил также, что для отбора кандидатов на осенние выборы «Единая Россия» традиционно проведет предварительное голосование. Оно пройдет в конце мая, в том числе в новых регионах.

Как сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, уровень поддержки «Единой России» за год вырос более чем на 10% – до 50-51%. Деятельность партии одобряют во всех возрастных группах.

«Респонденты предпенсионного возраста год назад 28% декларировали голосование, сейчас 38%. Такая же динамика зафиксирована и по молодежной группе – 25-34 года – плюс 10%. Не так давно мы спрашивали про одобрение деятельности «Единой России» и зафиксировали положительную динамику. Если год назад порядка 40% заявляли об одобрении деятельности, то сейчас порядка 50-51%», – рассказал Михаил Мамонов

Высокие позиции «Единой России» объяснил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Во-первых, безусловно, это рейтинг Путина. Во-вторых, это общая поддержка специальной военной операции. Потому что кто больше всего участвует в поддержке наших военных, которые сейчас защищают нашу страну в зоне СВО, сами воюют – «Единая Россия». Там такие люди, как Саблин (Дмитрий Саблин, депутат ГД – прим.), Сокол (Сергей Сокол, депутат ГД – прим.), Колесников (Олег Колесников, депутат ГД – прим.), Голиков (Олег Голиков, депутат ГД – прим.), медики такие, как Хубезов (Дмитрий Хубезов, депутат ГД – прим.), проводят операции. Об этом знают все. В-третьих, уровень социальной поддержки, который оказывается, как для семей мобилизованных, военнослужащих, так и в целом по стране в связи с непростыми ситуациями из-за санкций. И последнее, конечно, активность губернаторов, большинство из которых либо напрямую связаны с «Единой Россией», либо возглавляют отделения партии в своих регионах. Их активность, открытость работает на пользу «Единой России», – пояснил Павел Данилин

По мнению директора Центра политического анализа, нет сомнений в том, что «Единая Россия» выигрывает все кампании, в которых будет представлена, в том числе и в новых регионах.