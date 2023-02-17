Что известно о якобы отравленной стиролом воде в Первомайском?

Как сообщает 47channel, 10 февраля в интернете появилась информация об отравлении стиролом воды в карьере «Островский» в Первомайском Выборгского района Ленинградской области.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы питьевой воды из централизованной системы хозяйственного водоснабжения. Проверка на стирол дала показания в 0,0005 миллиграммов на литр при норме в 0,02. То есть концентрация вещества ниже предельно допустимой в несколько десятков раз.

Оба поселка обеспечиваются водой из подземных скважин. На них, в соответствии с законодательством, оформлены санитарно-эпидемиологические заключения как на водопользование, так и на границы зон санитарной охраны.

В ряде постов также отмечалось, что референсные значения в лабораториях, которые могут указывать на отравление стиролом, увеличились сразу в 75 раз. По версии авторов постов, это якобы сделано, чтобы обеспечить медицинское прикрытие отравления стиролом. То есть, как полагают скептики, значения, по которым определяется состояние воды, были завышены, и водоснабжение в поселении по-прежнему не соответствует нормам.

За разъяснением журналисты ЛенТВ24 обратились к специалистам лаборатории «Хеликс». Там пояснили, что референсные значения действительно пересмотрели из-за того, что сменился поставщик одного из реагентов. У каждого производителя свои показатели. Лаборатория обязана, сменив поставщика реагентов, поменять и референсные значения в соответствии с новыми требованиями.

Это можно проследить и на примере того, что референсные значения изменились для всех филиалов «Хеликс», а не только для Ленинградской области.