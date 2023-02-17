Минобороны: ракетный удар ВС РФ нарушил снабжения группировок ВСУ топливом

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

16 февраля ВС РФ нанесен сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива.

На Купянском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено около 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация».

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На Донецком направлении за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также cклад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установка РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», а также одна установка реактивной системы залпового огня «HIMARS».

Сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM».