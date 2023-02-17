Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий будут получать социальную поддержку вне зависимости от состава семьи, в которой они живут.
Речь идет о ежемесячной денежной выплате, 50% компенсации расходов на оплату ЖКХ и обеспечении путевками в санатории.
На социальную поддержку супруги погибших военнослужащих могут рассчитывать до момента заключения нового брака.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 17 февраля.
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