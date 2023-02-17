В Ленобласти планируют осушить болота в 2023 году

Агропрому потребуется больше земель.

Три тысячи гектар болот планируют осушить власти Ленинградской области в 2023 году — передает 47news.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области 17 февраля, в 2022 году работами по гидромелиорации пришлось заниматься 32-м сельхозпроизводителям. В целом за год площадь осушения выросла в 1,8 раза, а суммы финансирования поднялись на 46%.

В этом году власти региона планируют за счет мелиоративных работ задействовать в сельском хозяйстве еще порядка 3,1 тысячи га, финансирование увеличат на 31%. Также планируется реконструкция мелиоративных систем на площади 2,5 тысяч гектар.

Ранее стало известно, что Нижне-Свирский заповедник поделился зимними красотами морозного дня на болоте.