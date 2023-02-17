Подозреваемый по делу о коррупции в петербургских автошколах умер при загадочных обстоятельствах

Мертвое тело обнаружили в камере следственного изолятора.

Как сообщает 78.ru, подозреваемый по делу о коррупции в автошколах Петербурга, сегодня рано утром был найден мертвым в изоляторе.

Известно, что 48-летний мужчина ждал, когда ему изберут меру пресечения. У подозреваемого оказались забиты дыхательные пути — у него во рту обнаружили полотенце.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что пять петербургских автошкол практиковали фиктивную сдачу экзаменов на вождение.