Стало известно, как будут работать медсанчасти Соснового Бора на февральских праздниках

Медучреждения города будут отдыхать три дня.
Как сообщили в ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России, медучреждение вернется к плановой работе с 27 числа февраля.
22 февраля пациентов будут принимать городская и детская поликлиники до 19:00. До 16:00 больные смогут обращаться в административный корпус больницы.
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