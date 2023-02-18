Стало известно, как будут работать медсанчасти Соснового Бора на февральских праздниках

Автор: Анастасия Щербакова
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Медучреждения города будут отдыхать три дня.

Как сообщили в ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России, медучреждение вернется к плановой работе с 27 числа февраля.

22 февраля пациентов будут принимать городская и детская поликлиники до 19:00. До 16:00 больные смогут обращаться в административный корпус больницы.

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