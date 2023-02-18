В Петербурге бывший актер пойман на торговле запрещенными веществами

Молодой человек Никита Морозов снялся в 26 фильмах и сериалах.

В Петербурге суд на два месяца заключил под стражу Никиту Морозова, который в детстве активно снимался в кино и сериалах. Собственно актерским мастерством парень занимался с 2009 по 2018 год.

Стало известно, что молодой актер задержан по подозрению в торговле наркотиками — сообщает портал «78.ru».

16 февраля 20-летний молодой человек на улице Пирогова продал шесть граммов марихуаны за 2600 рублей, после чего был арестован. Ранее Морозов уже был судим, по месту регистрации не проживает, постоянного источника дохода не имеет.

Фото: соцсети

Ранее стало известно, что актер Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 млн рублей на нужды спецоперации.