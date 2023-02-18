Голландское генконсульство в Петербурге временно закроется

С 21 февраля посольство Королевства Нидерландов прекратит свою работу.

В Северной столице на какое-то время прекратит свою работу генконсульство Королевства Нидерландов — сообщает Мойка78.

Последним рабочим днем будет 20 февраля. Поясняется, что генконсульство испытывает временные сложности из-за нехватки персонала. Это объясняется высылкой части дипломатов из России.

В Москве посольство по-прежнему продолжает свою работу.

Ранее стало известно, что в Москве неизвестные в масках закидали посольство Финляндии кувалдами.