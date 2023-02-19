Почти 20-метровый газопровод подведут к деревням Волховского района

Газопровод протяженность 19 километров планируется подвести к деревням Волховского района. Газ появится в домах жителей деревень Пехалево, Березье, Немятово-2, Немятово-1 и Глядково.
Проектную документацию утвердили в администрации Ленинградской области. Градостроительная документация для размещения межпоселкового газопровода на территории Волховского района уже утверждена.
Газопровод проектируется для нужд отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения населения.
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