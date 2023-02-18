Регион помогает Мариуполю

Чтобы ускорить темпы строительства разработана технология.

Восстановить «ленинградский квартал» в Мариуполе планируется до конца лета. Чтобы ускорить работу Ленинградская область привлекла около 1000 специалистов и разработала новую технологию по восстановлению зданий.

Ленинградская область взялась за восстановление особо сложных домов, где практически уничтожено все кроме стен здания. Контроль за ходом строительства осуществляет спецпредставитель Ленинградской области по взаимодействию с ДНР Николай Циганов.

«Ленинградский квартал» в Мариуполе состоит из 77 объектов капитального строительства. Из них 14 подлежат полному демонтажу. В прошлом году за счет федерального финансирования в городе восстановили 22 жилых дома.

Ранее стало известно, что вандалы повредили сердце с надписью «Мариуполь» на Дворцовой площади.