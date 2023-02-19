Петербурженка очнулась в больнице без украшений и телефона после поездки с новым знакомым

Петербурженка после застолья села в автомобиль к незнакомцу, а очнулась в больнице. По словам женщины, она пришла в гости на День рождения, где пила алкоголь.

Ночью она решила вызвать такси, чтобы поехать домой, но так и не дождалась его и пошла пешком. На пересечении Разъезжей и Коломенской улиц ее предложил подвезти незнакомец кавказской внешности около 35 лет.

После пятиминутной беседы женщина согласилась. Новый знакомый угостил женщину виски. Очнулась она утром в больнице без iPhone за 117 тысяч рублей, золотых сережек и кольца за 54 тысячи рублей, а также 12,5 тысячи рублей наличными.