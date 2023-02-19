Водопроводчик проверил счетчики пенсионерки в Сертолово на 280 тысяч рублей

В полицию Всеволожского района 17 февраля около 16:30 обратилась 84-летняя жительница Сертолово. Тремя часами ранее к ней в квартиру дома на улице Заречной зашел неизвестный под предлогом проверки счетчиков воды.

Сверившись с показаниями, он предложил сделать перерасчет и после оформления заявления выдал 6000 рублей. Когда мужчина ушел, пенсионерка обнаружила пропажу 280 тысяч рублей, которые лежали в шкафу.

По факту кражи заведено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.