Водопроводчик проверил счетчики пенсионерки в Сертолово на 280 тысяч рублей

В полицию Всеволожского района 17 февраля около 16:30 обратилась 84-летняя жительница Сертолово. Тремя часами ранее к ней в квартиру дома на улице Заречной зашел неизвестный под предлогом проверки счетчиков воды.
Сверившись с показаниями, он предложил сделать перерасчет и после оформления заявления выдал 6000 рублей. Когда мужчина ушел, пенсионерка обнаружила пропажу 280 тысяч рублей, которые лежали в шкафу.
По факту кражи заведено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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