В рамках уголовного дела о наркотиках 17 февраля полицейские провели обыск в квартире безработного 34-летнего жителя Тосно. Из-под шкафа достали автомат и два пустых магазина.
Эксперт 18 февраля определил изъятое как самодельно переделанный и пригодный для стрельбы пистолет-пулемет «Кедр». Владелец квартиры объяснил полицейским, что купил оружие за 7000 рублей у неизвестного в 2020 году в Тосно.
По факту незаконного приобретения и хранения взрывных устройств заведено уголовное дело. Меру пресечения задержанному изберут в течение двух суток.
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17.11.2022 8169