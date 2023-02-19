В рамках уголовного дела о наркотиках 17 февраля полицейские провели обыск в квартире безработного 34-летнего жителя Тосно. Из-под шкафа достали автомат и два пустых магазина.

Эксперт 18 февраля определил изъятое как самодельно переделанный и пригодный для стрельбы пистолет-пулемет «Кедр». Владелец квартиры объяснил полицейским, что купил оружие за 7000 рублей у неизвестного в 2020 году в Тосно.

По факту незаконного приобретения и хранения взрывных устройств заведено уголовное дело. Меру пресечения задержанному изберут в течение двух суток.