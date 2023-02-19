«Полиция? Меня убивают!»: житель Выборгского района дозвонился полицейским, пока его резали ножом

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Выборгского района 17 февраля около 11:00 обратился 45-летний житель садоводства «Радуга». Он утверждал, что незнакомец напал на него с ножом и пытается убить.

На место прибыли полицейский патруль, сотрудники Росгвардии и ГИБДД. Пострадавший госпитализирован с ножевыми ранениями спины и голени, его состояние оценивается как средней тяжести.

На месте происшествия задержан 35-летний житель того же садоводства. По предварительным данным, мужчины выпивали алкоголь. Во время застолья гость напал на хозяина с ножом.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что подозреваемый ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

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