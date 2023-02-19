Фото: догхантеры разбросали колбасу с гвоздями в Мурино

В Мурино собачники предупреждают соседей о догхантерах, которые разбрасывают колбасу с гвоздями. Опасное угощение для собак нашли на улице Шоссе в Лаврики.
Подобная еда лежала около трансформаторной будки, на дорожках и на поляне. Автор фотографий утверждает, что такое случается не в первый раз, и просит хозяев следить за питомцами.
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30.06.2022 3284