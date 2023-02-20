На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 22,28,57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, км 0-17 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 9,14 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480,485,489,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-180 «Нарва»:
- км 31-57 (новый ход) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, уборка снежных валов вдоль ШЭЗ.
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09.02.2023 153
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов;
- км 55-64 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 20:00 19.02.2023 до 08:00 20.02.2023 уборка снежных валов;
- км 84+560 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, замена СБО;
- км 149 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, уборка снега у шумозащитного экрана.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 13+800 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; механическая очистка примыканий;
- км 34 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга СПб с 08:00 до 20:00, установка дорожных знаков;
- км 27-37 ограничение скорости движения в сторону Ленинградской области с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов у СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО, уборка снежных валов на обочине;
- км 1-12, км 3, км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочередно.