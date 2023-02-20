Россиянам могут дать еще один дополнительный выходной в году

В России могут ввести дополнительный выходной без потери заработка на прохождение диспансеризации.

Депутаты, включая вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, внесут законопроект на рассмотрение 20 февраля, пишут «Известия».

Уточняется, что в настоящее время ежегодная диспансеризация касается только муниципальных и государственных служащих, а также сотрудниковстарше 40 лет. Для работников от 18 до 39 лет полагается отгул один раз в три года. Для пенсионеров — два раза в год.

Парламентарии предложили дать возможность всем работающим россиянам вне зависимости от их возраста проходить медицинское обслуживание один раз в год. При этом, работодатель будет обязан отпустить их с работы без потери заработка.