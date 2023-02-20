Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Выборгом — фото

Смертельное ДТП произошло 19 февраля в 21:20 на 15 км трассы «Зеленогорск — Приморск – Выборг» в Выборгском районе Ленобласти.

Там лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Mercedes Benz и Saab. Одна из машин загорелась после удара.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

По предварительным данным, в результате аварии на месте погибли двое водителей, а также женщина и восьмилетний ребенок в Saab. Еще один пассажир этой же машины — годовалый малыш — помещен в реанимацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По факту ДТП организована процессуальная проверка, прокуратура Ленобласти взяла ее ход на контроль.