Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Выборгом — фото

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло 19 февраля в 21:20 на 15 км трассы «Зеленогорск — Приморск – Выборг» в Выборгском районе Ленобласти.

Там лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Mercedes Benz и Saab. Одна из машин загорелась после удара.

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Выборгом - фото смертельная авария, погиб ребенок, лоб в лоб, Ленобласть, есть погибшие, ДТП, Выборгский район
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Выборгом - фото смертельная авария, погиб ребенок, лоб в лоб, Ленобласть, есть погибшие, ДТП, Выборгский район
Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

По предварительным данным, в результате аварии на месте погибли двое водителей, а также женщина и восьмилетний ребенок в Saab. Еще один пассажир этой же машины — годовалый малыш — помещен в реанимацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По факту ДТП организована процессуальная проверка, прокуратура Ленобласти взяла ее ход на контроль.

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Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Выборгом - фото смертельная авария, погиб ребенок, лоб в лоб, Ленобласть, есть погибшие, ДТП, Выборгский район
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