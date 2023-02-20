Жители Ленобласти собрали очередные посылки для участников военной спецоперации.

Так, из Всеволожского района в зону СВО отправили лекарства, витамины, травяные сборы и сладости. Также в посылках – письма с добрыми пожеланиями военнослужащим, теплые носки и варежки, связанные вручную.

В штабе «Молодежки Общероссийского народного фронта» собрали 100 комплектов теплой одежды, печки, дизель-генераторы, ремкомплекты для автомобилей, медикаменты, сладости и открытки. В акции приняли участие жители Выборга, Гатчины, Сланцев и Тихвина.